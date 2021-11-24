Гости ознакомились с современными распределительными устройствами и другим необходимым оборудованием, установленным на подстанции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, Ильшат Фардиев и возглавляемая им делегация были подробно проинформированы о Центре управления, а также о широкомасштабных строительных, реконструкционных и ремонтных работах, проводимых «Азеришыг» на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана и в целом по всей стране.

Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» республики Татарстан Ильшат Фардиев в ходе поездки в Азербайджан ознакомился с Северо-западным региональным центром управления SCADA ОАО «Азеришыг».

Было отмечено, что посредством этой подстанции обеспечено бесперебойное и устойчивое электроснабжение 11 населенных пунктов Шемахинского района и 5 населенных пунктов Агсуинского района. Улучшено электроснабжение более 10 тысяч абонентов.

Кроме того, посредством установленных семи сетей в Северо-западном региональном центре управления системы можно передавать онлайн-информацию и оперативные данные как в этот центр управления, так и в Центральную диспетчерскую службу Баку.

Ильшат Фардиев, который ознакомился с деятельностью Центра управления SCADA, высоко оценил возможности модернизируемой электрической сети в Азербайджане.

Состоялись обмен мнениями между делегацией из Татарстана и азербайджанскими специалистами, обсуждение новых систем, построенных в электросетях двух стран.