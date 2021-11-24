Поляка задержали за шпионаж в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, передает Польское агентство печати.
По его словам, основания для подозрения гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России дают собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные во время расследования.
“Поляк действовал в ущерб интересам Польши”, - утверждает Жарын.