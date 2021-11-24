Экс-президент Израиля встретил новую любовь

Через два года после смерти супруги Нехамы 82-летний экс-президент Израиля Реувен Ривлин завязал новые отношения. Израильские СМИ выяснили, что его избранницей стала Сарит Цемах из Рамат-Гана, которой немного за 60 лет. В прошлом она работала в системе дошкольного образования, руководила детскими садами.

По словам знакомых, Сарит представлена в близком кругу экс-президента. Ее называют доброй и сердечной женщиной. В интервью израильскому радио женщина отказалась отвечать на вопросы, связанные с личной жизнью. Лишь сообщила, что с Реувеном Ривлином знакома много лет, ранее работала с ним. «Я люблю его как человека и президента, он на самом деле обаятельный, мудрый и остроумный. И это все», - сказала Сарит.

Комментируя публикации в прессе по поводу ее отношений с Реувеном Ривлином, Сарит Цемах сказала: «Там много что публикуют». В ответ на прямой вопрос от Walla Сарит Цемах заявила: «Я не хочу комментировать свою личную жизнь или личную жизнь президента».

Реувен Ривлин ушел в отставку с поста президента Государства Израиль в июле 2020 года. В июне 2019 года скончалась его вторая жена Нехама, в браке с которой Ривлин прожил почти 50 лет.