Разделили зону ответственности: Израиль и США атакуют Иран в Сирии

Израиль и США разделяют ответственность за нанесение ударов по объектам проиранских сил в Сирии, передает JNS со ссылкой на доклад израильского исследовательского центра ALMA.

Согласно данным отчета, атаки в Сирии можно разделить по секторам. «Тихий», он же «американский», расположен на востоке страны. В него входят Аль-Букамаль, Аль-Маядин и Дейр-эз-Зор.

«Атаки в этом секторе предназначены для того, чтобы сорвать закрепление там связанных с Ираном сил вдоль сухопутного коридора», – говорится в документе.

«Шумный» сектор, он же «израильский», находится в центральной, северной и западной частях страны. Речь идет о Дамаске, Пальмире, Хомсе, Латакии и Тартусе. Уточняется, что за атаки в этом секторе несет ответственность Израиль.

«Основная цель атак в этом районе – нанести удар по оружейным складам и предотвратить передачу оружия "Хезболле" (высокоточные ракеты, иранские зенитно-ракетные комплексы, системы ПВО, БПЛА, крылатые ракеты и т. д.)», – подчеркивается в сообщении.