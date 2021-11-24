Кямран Алиев показал генпрокурору Стамбула восстановительные работы в Физули и Шуше

По приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с официальным визитом в Баку прибыла делегация во главе с генпрокурором Стамбула Шабаном Йылмазом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду, 24 ноября, делегация посетила освобожденный Физулинский район. Гости ознакомились с дорогой Победы и международным аэропортом Физули.

Турецкой делегации рассказали об армянском вандализме, разрушении поселений, кладбищ, исторических и культурных памятников.