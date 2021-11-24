Кямран Алиев показал генпрокурору Стамбула восстановительные работы в Физули и Шуше
По приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с официальным визитом в Баку прибыла делегация во главе с генпрокурором Стамбула Шабаном Йылмазом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.
В среду, 24 ноября, делегация посетила освобожденный Физулинский район. Гости ознакомились с дорогой Победы и международным аэропортом Физули.
Турецкой делегации рассказали об армянском вандализме, разрушении поселений, кладбищ, исторических и культурных памятников.
Затем делегация посетила Шушу, где ознакомилась со строительно-восстановительными работами в городе.
Было отмечено, что в связи с исключительной духовной ценностью города к восстановительным работам в Шуше относятся с особой тщательностью и чуткостью, в короткие сроки были реализованы необходимые инфраструктурные проекты, а также восстановлены исторические, культурные и религиозные памятники.
Гости также посетили место подписания Шушинской декларации, имеющей большое историческое значение для Азербайджана и Турции.
Шабан Йылмаз, в свою очередь, подчеркнул, что впечатлен масштабами работы, выполненной в короткие сроки, отметив важность непосредственного участия Турции в этой деятельности как продолжении духовной и политической поддержки Азербайджана во второй карабахской войне.