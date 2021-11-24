Число рабочих, погибших из-за пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, выросло до 11, передает ТАСС.

По последним имеющимся данным, вследствие пожара пострадали 46 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, 44 человека - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

*** 12:16

В Кемеровской области России в городе Белово на шахте «Листвяжная» произошло задымление на глубине 250 метров. По последним данным, погибли 7 человек, еще примерно 40 человек пострадали. В шахте остаются 48 человек, передает Интерфакс.

В шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, из них 237 были эвакуированы, спасение 48 человек, оставшихся в шахте, осложняется сильным задымлением.

Предполагается, что пожар возник вследствие взрыва в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. ТАСС передает, что сообщение о взрыве поступило в управление Ростехнадзора.