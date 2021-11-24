Более 40 человек задержали на акциях протеста в Стамбуле

В Турции в ходе прошедших накануне демонстраций с призывом к правительству уйти в отставку полиция задержала несколько человек. Протесты в стамбульских районах Кадыкёй, Шишли, Бакыркёй, Авджилар и Бейликдюзю, инициированные в связи с падением лиры и резким ростом цен, проходят уже второй день подряд, сообщает Duvar.

Отмечается, что собравшиеся скандировали лозунги «В отставку правительство», «Мы не оставим нашу страну кучке грабителей и воров», «Мы больше не можем сводить концы с концами».

Сотрудники полиции задержали протестующих, выкрикивавших «Полицейские, прочь, эти улицы наши».

По данным турецкого издания, местные жители поддержали протесты, стуча кастрюлями и сковородками, в то время как полиция заблокировала три основные дороги в центре Кадыкёй.