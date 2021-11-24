Турецкая разведка ликвидировала опасного Ботана

В результате операции по ликвидации террористов ПКК на севере Ирака силами турецкой национальной разведывательной организации (MIT) уничтожены 6 боевиков террористической группировки, в том числе особо опасный боевик ПКК Нихат Гёрен под кодовым именем Ботан, который отвечал за внешние связи преступной организации, передает Anadolu.

Отмечается, что Гёрен ранее получил ранения в ходе операций ВС Турции Pençe, однако после лечения боевик продолжил свою террористическую деятельность в районе Гара, где и был ликвидирован.