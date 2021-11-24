Российская светская львица объявила о помолвке с азербайджанским шахматистом
Российская светская львица, внучка народной артистки России Людмилы Максаковой Анна Максакова объявила о помолвке с азербайджанским гроссмейстером Теймуром Раджабовым, передает Спутник Азербайджан.
Максакова опубликовала в Instagram две совместные фотографии с Раджабовым, прокомментировав их: "С моим женихом Теймуром Раджабовым", "Немного устали, а матч еще не начался".
Отмечается, что фотографии были сделаны в Дубае, где стартовал FIDE World Chess Championship 2021.
Раджабов также поделился этими фотографиями в истории своей страницы, однако пока никак не прокомментировал изменения в личной жизни.
Теймур Раджабов в 2011 году женился на дочери вице-президента Государственной нефтяной компании Эльшада Насирова, Эльнаре. В 2013 же году на свет появилась их дочь Марьям.