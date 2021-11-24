12:54

В Республиканском центре борьбы со СПИДом при Министерстве здравоохранения по инициативе Страновой координационной комиссии (СКК) прошел семинар для руководителей медицинских учреждений. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве. Выступивший на мероприятии директор центра Фамиль Мамедов отметил, что ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) - один из самых опасных для людей вирусов, который поражает иммунную систему. Он подчеркнул важность предотвращения распространения этой болезни в Азербайджане и повышения осведомленности общественности о здоровом и безопасном образе жизни.

Ф. Мамедов также рассказал о мерах, принятых Минздравом в период пандемии COVID-19, когда международная система здравоохранения столкнулась с серьезными проблемами. Директор центра отметил важность тестирования на ВИЧ в Азербайджане, доступность и непрерывность лечения, снижение смертности от СПИДа и создание всех условий для предотвращения случаев дискриминации инфицированных людей. В свою очередь, заместитель директора центра Сабина Бабазаде подчеркнула важность сотрудничества между Министерством здравоохранения и неправительственными организациями в борьбе с ВИЧ/СПИД. По ее словам, организации, осуществляющие деятельность в рамках проекта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, тесно сотрудничают с Минздравом и ее ведомством - Республиканским центром борьбы со СПИДом.