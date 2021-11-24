В Баку прошел семинар на тему борьбы со СПИДом фото
В Республиканском центре борьбы со СПИДом при Министерстве здравоохранения по инициативе Страновой координационной комиссии (СКК) прошел семинар для руководителей медицинских учреждений. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.
Выступивший на мероприятии директор центра Фамиль Мамедов отметил, что ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) - один из самых опасных для людей вирусов, который поражает иммунную систему. Он подчеркнул важность предотвращения распространения этой болезни в Азербайджане и повышения осведомленности общественности о здоровом и безопасном образе жизни.
Ф. Мамедов также рассказал о мерах, принятых Минздравом в период пандемии COVID-19, когда международная система здравоохранения столкнулась с серьезными проблемами. Директор центра отметил важность тестирования на ВИЧ в Азербайджане, доступность и непрерывность лечения, снижение смертности от СПИДа и создание всех условий для предотвращения случаев дискриминации инфицированных людей.
В свою очередь, заместитель директора центра Сабина Бабазаде подчеркнула важность сотрудничества между Министерством здравоохранения и неправительственными организациями в борьбе с ВИЧ/СПИД.
По ее словам, организации, осуществляющие деятельность в рамках проекта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, тесно сотрудничают с Минздравом и ее ведомством - Республиканским центром борьбы со СПИДом.
В то же время продолжается совместная деятельность с UNAIDS, ВОЗ, UNICEF, INDP и другими международными организациями.
На мероприятии также выступили с докладами заведующий отделом эпидемиологического контроля и профилактики Республиканского центра борьбы со СПИДом Сабухи Алиев на тему «Эпидемиологическая ситуация и меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Азербайджане», заведующий приемным отделением центра Адиля Рзаева на тему «Скрининг на ВИЧ в Республиканском центре борьбы со СПИДом и текущие проблемы» и специалист по лечебным делам центра Самира Велиева на тему «Методы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа».