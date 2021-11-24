Джонсон пригрозил Макрону войсками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание после гибели 31 беженца, которые пытались на лодке переплыть Ла-Манш. Политик обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону и пригрозил направить в республику британские войска, передает РИА Новости.

По словам Джонсона, если французским властям не по силам контролировать потоки нелегальных мигрантов, то Соединенное Королевство готово задействовать свои армейские подразделения.

Накануне в проливе Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка с беженцами. В результате происшествия погиб 31 человек, среди которых было пятеро женщин и несовершеннолетняя девочка. По данным полиции, мигранты намеревались пересечь Ла-Манш и причалить к британскому берегу.

Из всей группы выжили только два человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители арестовали четырех перевозчиков.