Ичеришехер и Лахор подписали Протокол о дружбе

24 ноября в рамках рабочего визита председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскера Алекперова в Исламскую Республику Пакистан был подписан Протокол о дружбе и сотрудничестве (Protocol of Friendship&Cooperation) между администрациями Ичеришехер и города-крепости Лахор, сообщает haqqin.az

Основная цель подписания документа - расширение дружественных связей между администрациями двух городов, укрепление экономических, социальных и культурных связей, определение сфер совместной деятельности. В протоколе отражены совместные действия в области искусства, культуры, туризма, науки и истории, взаимная поддержка организации программ и проектов, а также обмен опытом и информацией, ускорение сотрудничества в области сохранения, восстановления и развития культурного наследия и другие вопросы.

После церемонии подписания стороны провели деловую встречу, на которой обсуждались возможности сотрудничества между Ичеришехер и Лахор Гала, а также планы на будущее.