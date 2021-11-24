Вагит Алекперов считает, что нефть еще долго будет востребована

Глава «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что компания работает над снижением углеродного следа от своей деятельности, но при этом наращивает добычу, так как нефть еще долго будет востребована. Об этом он сказал в обращении к коллективу общества и жителям регионов присутствия компании в честь 30-летия «ЛУКОЙЛа», передает Интерфакс.

«В течение 30 лет мы постоянно развивались: начинали проекты в новых для себя отраслях - таких как нефтегазохимия и зеленая генерация. И эта способность к адаптации поможет нам сохранить лидерство в энергетике будущего», - сказал Алекперов.