Дождь и снег: что говорят синоптики

26 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Вечером в некоторых местах вероятен дождь. Будет дуть южный ветер.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 773 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных районах вероятен снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.