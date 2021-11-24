На освобожденных территориях продолжаются работы по разминированию

Фортификационные отряды Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по разминированию освобожденных из-под оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщил haqqin.az заведующий сектором МЧС Эхтирам Халилов, после 44-дневной Отечественной войны в процесс расчистки территории от мин, неразорвавшихся боеприпасов и других последствий войны наряду с другими государственными структурами также привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

"Операции, стартовавшие в январе 2021 года, проводятся в основном в направлении Агдамского и Физулинского районов, в селах и поселках, а также вокруг водных бассейнов. Сотрудники оснащены новейшим оборудованием и прошли аккредитацию после специальных курсов в этой области. Процесс разминирования территорий продолжается в полную силу. Территории очищаются совместно с сотрудниками других государственных органов. На освобожденных территориях параллельно ведутся и строительные работы. Государство использует все имеющиеся возможности, чтобы на территориях не оставалось никаких препятствий для безопасного проживания населения, которое вскоре вернется сюда", - отметил завсектором.