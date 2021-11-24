Британцев призвали привиться третьей дозой до 11 декабря

Британское правительство обратилось с призывом к жителям страны сделать третью бустерную дозу вакцины от COVID-19 до 11 декабря, чтобы убедиться, что они «хорошо защищены от инфекции в преддверии рождественских праздников», сообщает The Guardian.

Отмечается, что новое предупреждение появилось после того, как в Европе начали фиксировать антирекорды случаев заболевания COVID-19.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 9,9 млн заражений, около 144,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 8,1 млн человек выздоровели.