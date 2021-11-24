В Армении нашли замену главе Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян будет освобожден от должности в ближайшие дни. Об этом пишет газета «Грапарак»

В списке возможных кандидатов называются имена вплоть до самых невероятных. Среди них выделяется имя генерала, который был одним из самых жестких критиков власти, однако положительно отзывался о назначении Сурена Папикяна.

«В Армении подобные метаморфозы нормальны. По данным наших источников, смена Артака Давтяна связана с известным уголовных делом о поставках оружия, в котором фигурируют бывший министр обороны Давид Тоноян и директор компании-поставщика оружия Давид Галстян (Патрон Даво). Обвинение предъявлено также Давтяну», - пишет газета.

По данным армянских СМИ, на место Давтяна власти хотят назначить его нынешнего первого заместителя Камо Кочунца, однако в армии и от новой кандидатуры не в восторге.