Президента Чехии выписали из больницы спустя полтора месяца
Президент Чехии Милош Земан выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, сообщают «Известия».
Отмечается, что глава государства направится в загородную резиденцию близ чешской столицы. Там Земан назначит новым премьер-министром страны лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалу.
Согласно рекомендациям врачей, Земану необходимо оборудовать в загородной резиденции такую же палату, как и в медучреждении. Кроме того, чешский президент нуждается в длительной помощи медсестер.
Ранее в ноябре Земан рассказал журналистам, что уже приступил к работе, находясь в госпитале.
Напомним, что Земан был госпитализирован 10 октября 2021 года после встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем, который накануне инцидента проиграл выборы в парламент Чехии, а его партия потеряла большинство.