Успешно завершен второй этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее»
На днях успешно завершился второй этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее». Конкурс проводится Министерством образования совместно с международной школой программирования «Алгоритмика» для учащихся V-IX классов в рамках глобального движения «Час кода», рассказали haqqin.az в министерстве.
Свыше 21 000 учеников зарегистрировались на конкурс и приняли участие в первом этапе. Из них 5 500 прошли во второй этап состязаний. Всего во втором этапе приняли участие 3936 учеников, которые получат дипломы I, II и III степени на свои электронные адреса. А 100 участников с наивысшими баллами будут приглашены в финальный этап конкурса. Информация о финальном этапе будет размещена на официальных страницах Министерства образования и проекта «Цифровые навыки» в социальных сетях.
Третий этап будет очным и пройдет в декабре в Баку. Очный этап представляет собой командное состязание, где в течение определенного заданного времени команды, составленные случайным образом из победителей второго этапа, будут соревноваться друг с другом в выполнении командного проекта.
Основная цель конкурса и в целом движения «Час кода» направлена не только на развитие навыков программирования для тех, кто планирует связать свою судьбу с IT-индустрией, но и на использование современных интерактивных технологий в обучении. Также организация очередного конкурса в рамках проекта «Цифровые навыки» еще раз продемонстрирует учащимся, насколько предмет «информатика» может быть увлекательным.