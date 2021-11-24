Успешно завершен второй этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее»

На днях успешно завершился второй этап республиканского конкурса «Шаг в Цифровое будущее». Конкурс проводится Министерством образования совместно с международной школой программирования «Алгоритмика» для учащихся V-IX классов в рамках глобального движения «Час кода», рассказали haqqin.az в министерстве.

Свыше 21 000 учеников зарегистрировались на конкурс и приняли участие в первом этапе. Из них 5 500 прошли во второй этап состязаний. Всего во втором этапе приняли участие 3936 учеников, которые получат дипломы I, II и III степени на свои электронные адреса. А 100 участников с наивысшими баллами будут приглашены в финальный этап конкурса. Информация о финальном этапе будет размещена на официальных страницах Министерства образования и проекта «Цифровые навыки» в социальных сетях.