Если Украина вступит в НАТО, Москва начнет военную операцию THE TELEGRAPH
Глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов, который является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина, заявил, что Москва начнет военную операцию против Украины в случае вступления последней в Североатлантический альянс, пишет британское издание The Telegraph.
Согласно данным издания, Лукьянов также подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО на восток спровоцирует неизбежный конфликт с Россией.
«России придется изменить систему и провести новые красные линии», – цитирует Лукьянова The Telegraph.
Отмечается, что США и ЕС ведут переговоры о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в условиях угрозы военного вторжения со стороны России.
Как сообщает Politico, американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин призывают выделить Украине дополнительно 50 миллионов долларов на оборонные нужды.
Таким образом сумма, выделяемая США на повышение обороноспособности Украины, может вырасти с 300 до 350 млн долларов, из которых 125 будут потрачены на закупку летальных вооружений для сдерживания России.