Глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов, который является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина, заявил, что Москва начнет военную операцию против Украины в случае вступления последней в Североатлантический альянс, пишет британское издание The Telegraph.

Согласно данным издания, Лукьянов также подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО на восток спровоцирует неизбежный конфликт с Россией.

«России придется изменить систему и провести новые красные линии», – цитирует Лукьянова The Telegraph.