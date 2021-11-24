Лукашенко рассказал о планах оппозиции дестабилизировать Беларусь
«Находящаяся за рубежом белорусская оппозиция подготовила новый план по дестабилизации Беларуси», - заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по проекту новой конституции, передает ТАСС.
По словам президента, оппозиция уже выработала план, который будет распространен в скором времени.
«Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Я, уже виды видавший человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. Тем не менее вы сами увидите этот план», - заявил глава белорусского государства.
Лукашенко уверен, что оппозиционеры «готовятся сломать конституцию» и «снова вывести на улицу народ Беларуси», если их план реализуется.
«Те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо. Нам не нужна новая конституция».