Лукашенко рассказал о планах оппозиции дестабилизировать Беларусь

«Находящаяся за рубежом белорусская оппозиция подготовила новый план по дестабилизации Беларуси», - заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по проекту новой конституции, передает ТАСС.

По словам президента, оппозиция уже выработала план, который будет распространен в скором времени.

«Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Я, уже виды видавший человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. Тем не менее вы сами увидите этот план», - заявил глава белорусского государства.