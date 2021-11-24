Главного тюремщика России отстранили от должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Калашникова от обязанностей главы Федеральной службы исполнения наказаний.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, не названа причина увольнения Калашникова. Сказано только, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Калашников занимал пост директора ФСИН с 8 октября 2019 года. Другим указом Путин назначил руководителем службы Аркадия Гостева, который до сих пор был заместителем министра внутренних дел России.

Отставка Калашникова произошла на фоне сообщений о многочисленных случаях пыток заключенных в местах лишения свободы, часть из этих сообщений стала основанием для возбуждения уголовных дел, отмечает Русская служба BBC.