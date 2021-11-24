COVID-19 вызвал новую пандемию среди женщин
Пандемия COVID-19 привела к всплеску случаев бытового насилия в отношении женщин. Об этом говорится в новом докладе ООН, представленном накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Доклад «Оценка последствий теневой пандемии: насилие в отношении женщин во время COVID-19» был подготовлен структурой «ООН-женщины» и основан на данных опроса, проведенного в 13 странах.
Опросы показали, что, оказавшись взаперти во время карантина или в период введения других ограничительных мер, женщины стали жертвами еще одной пандемии – пандемии насилия.
Отмечается, что женщины оказались в изоляции и зачастую во власти склонных к агрессии партнеров.
Данные, приведенные в новом докладе, показывают, что жертвы насилия в 1,3 раза чаще страдали от повышенного психического и эмоционального стресса.
Результаты также свидетельствуют о том, что в период пандемии каждая четвертая женщина чувствует себя дома в меньшей безопасности, чем раньше.
Главные причины этому – сексуальное и физическое насилие со стороны интимных партнеров или насилие со стороны других членов семьи.
Вне дома женщины также в опасности: 40% опрошенных заявили, что после начала COVID-19 они чувствуют себя менее безопасно, гуляя в одиночестве. Примерно 3 из 5 женщин заявили об участившихся случаях сексуального домогательства в общественных местах.