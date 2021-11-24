COVID-19 вызвал новую пандемию среди женщин

Пандемия COVID-19 привела к всплеску случаев бытового насилия в отношении женщин. Об этом говорится в новом докладе ООН, представленном накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Доклад «Оценка последствий теневой пандемии: насилие в отношении женщин во время COVID-19» был подготовлен структурой «ООН-женщины» и основан на данных опроса, проведенного в 13 странах.

Опросы показали, что, оказавшись взаперти во время карантина или в период введения других ограничительных мер, женщины стали жертвами еще одной пандемии – пандемии насилия.

Отмечается, что женщины оказались в изоляции и зачастую во власти склонных к агрессии партнеров.