Матвиенко Гафаровой: Границы Азербайджана с Арменией надо установить на основе советских карт

Исполнился ровно год с момента подписания соглашения о прекращении военных действий в районе Карабах а. У руководителей трёх государств - Азербайджана, Армении и России хватило мудрости подписать документ ради остановки кровопролития и перейти к мирному диалогу. Но процесс переговоров продвигается медленно, из-за чего в регионе сохраняется напряженность. Как сообщают российские СМИ, об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе двусторонней встречи на площадке Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

По словам спикера верхней палаты российского парламента, главная задача сегодня — делимитация (определение) границы таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания возобновлять боевые действия.

«Россия предложила содействие, учитывая, что карты советского периода хранятся только у нас в Министерстве обороны. Они выверенные, точные и определяют точные границы между Арменией и Азербайджаном. Вести переговоры можно уверенно на основании этих карт, и Армения, и Азербайджан поддерживают такой подход... понимание и согласие есть, но процесс продвигается медленно. Из-за этого продолжается определённое напряжение», - сказала Матвиенко, подчеркнув, что РФ заинтересована в «мирном, стабильном Закавказье и мирной жизни людей» и будет делать для этого всё необходимое.