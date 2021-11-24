Красный Крест впервые возглавит женщина

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер с октября следующего года возглавит Международный комитет Красного Креста (МККК), сменив на посту нынешнего президента гуманитарной организации Петера Маурера, и станет первой женщиной, возглавившей эту организацию за ее 160-летнюю историю, передает РИА Новости.

"Для меня большая честь и большая ответственность быть избранным президентом организации, которой я давно восхищаюсь ввиду ее вдохновляющей и жизненно важной глобальной миссии", - отметила Сполярич Эггер.

Ранее Сполярич Эггер работала в Федеральном департаменте иностранных дел (МИД) Швейцарии, сейчас она занимает пост помощника генерального секретаря ООН, возглавляет региональное бюро для стран Европы и СНГ Программы развития ООН (ПРООН).