Новый глава Интерпола причастен к пыткам?

Новый глава Международной организации уголовной полиции (Интерпола) Ахмед Насер аль-Раиси обвиняется в пытках, пишет RT.

Сообщается, что аль-Раиси начал свои карьеру полицейского в 1980 году в ОАЭ. В 2005 году он был назначен на пост гендиректора общими операциями в полиции Абу-Даби. Спустя 10 лет он стал главным инспектором МВД Эмиратов, а также членом исполнительного комитета Интерпола.

Правозащитники обвиняют его в причастности к пыткам узников в ОАЭ. Граждане Турции и Франции в разное время подавали иск против него, а гражданин Великобритании Мэттью Хэджес, который был осужден за шпионаж в пользу Лондона, в интервью агентству France Presse рассказал подробно о пытках и давлениях, применяемых правоохранительными органами ОАЭ, которыми в то время руководил аль-Раиси.