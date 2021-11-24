Северокорейцам запретили носить кожаные плащи, как у Ким Чен Ына

Власти Северной Кореи посчитали ношение черных плащей недопустимым подражанием исключительному внешнему виду Северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Radio Free Asia.

Согласно информации, в связи с этим указом сотрудники полиции Северной Кореи начали снимать черные плащи с людей, у торговцев на улицах.

Сообщается, что рядовые граждане не смогут носить черные плащи в качестве элемента одежды, поскольку это является проявлением неуважения по отношению к модному внешнему виду главы государства.