Приветствуя гостя, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев с удовлетворением рассказал о растущих и развивающихся связях двух братских стран. Было отмечено, что сильная политическая и моральная поддержка Турции Азербайджану как во время Отечественной войны, так и в постсоветский период является ярким примером того, что наши страны постоянно находятся рядом друг с другом.

Сафар Мехтиев также подчеркнул, что политическая воля, дружественно-братские отношения и выполнение поставленных задач играют важную роль в развитии сотрудничества. Председатель комитета отметил, что в развитии азербайджано-турецких отношений на таможенные органы двух стран также возлагаются важные задачи. Напомнив о недавнем визите в братскую страну, председатель комитета отметил, что встреча, проведенная в городе Измир с турецким коллегой, внесла вклад в дальнейшее развитие взаимного сотрудничества, а также подчеркнул важность подписанного в рамках визита документа между руководителями таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции с точки зрения облегчения торговли между нашими странами, повышения транзитного потенциала и содействия региональной экономической интеграции.

В свою очередь, посол Джахит Багчи выразил благодарность за очередную встречу с руководством Государственного таможенного комитета и отметил, что взаимные дружественные и братские отношения, стратегическое союзничество наших стран являются примером.

Посол выразил удовлетворение от тесного участия турецких компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, осуществлении строительных работ, а также рассказал о согласии на сотрудничество между таможенными органами двух стран, поделился мнением о дальнейшем развитии торгово-экономических отношений.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.