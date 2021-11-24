Представитель Азербайджана избран в правление Европейской федерации
Президент Федерации киберспорта Азербайджана (AzKIF) Рамиль Алиев на прошедшем в Эйлате (Израиль) общем собрании Европейской федерации киберспорта (EEF) был избран членом правления этой организации.
Также в правление были избраны представители еще пяти стран: Бобан Тотовски (Северная Македония), Карол Цаган (Словакия), Иван Банишевский (Украина), Джулио Цецинелли (Италия), Тиаго Фернандес (Португалия). Возглавил EEF представитель Израиля Идо Брош.
На этом собрании в членство были приняты новые национальные федерации, и их общее число достигло 43-х. Европейская федерация киберспорта была учреждена в 2020 году в Брюсселе для продвижения и развития данного вида спорта на европейском пространстве. EEF ставит своей целью сотрудничество с Европейским олимпийском комитетом. Ключевым спортивным событием для Европейской федерации на данный момент является Кубок Наций, который проводится уже второй год.