Мария Захарова: Россия внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении обновлено
Россия продолжает внимательно следить за обстановкой на границе по линии военных и пограничников, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что напряженность на границе 16 ноября была снята при эффективном посредничестве России, сейчас проводятся контакты с армянскими и азербайджанскими коллегами.
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Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении торгово-экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящей 26 ноября в Сочи трехсторонней встрече с участием лидеров России, Азербайджана и Армении.
М.Захарова отметила, что комментировать встречи на высшем уровне - полномочия администрации президента России.
"Мы делаем все для того, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении и развитии торгово-экономических и транспортных связей", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова также сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое состоится 2-3 декабря в Стокгольме. В ходе встречи, в числе других вопросов, будет обсуждаться и ситуация в Карабахе.