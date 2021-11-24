Россия продолжает внимательно следить за обстановкой на границе по линии военных и пограничников, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что напряженность на границе 16 ноября была снята при эффективном посредничестве России, сейчас проводятся контакты с армянскими и азербайджанскими коллегами.

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Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении торгово-экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящей 26 ноября в Сочи трехсторонней встрече с участием лидеров России, Азербайджана и Армении.