С целью поддержки развития бизнеса в Азербайджане, Производственное объединение «Азеригаз» регулярно проводит встречи с субъектами предпринимательства.

Акция «Открытый микрофон ПО «Азеригаз» помогает как гражданам, так и предпринимателям в решении проблем, возникающих в газоснабжении.

На этот раз «Передвижная приемная» оказалась в распоряжении евлахских предпринимателей.

Во встрече приняли участие заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов, другие ответственные лица объединения, а также руководители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Исполнительной власти Евлахского района.