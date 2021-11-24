«Азеригаз» выслушало проблемы предпринимателей Евлаха фото
С целью поддержки развития бизнеса в Азербайджане, Производственное объединение «Азеригаз» регулярно проводит встречи с субъектами предпринимательства.
Акция «Открытый микрофон ПО «Азеригаз» помогает как гражданам, так и предпринимателям в решении проблем, возникающих в газоснабжении.
На этот раз «Передвижная приемная» оказалась в распоряжении евлахских предпринимателей.
Во встрече приняли участие заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов, другие ответственные лица объединения, а также руководители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Исполнительной власти Евлахского района.
В ходе мероприятия предприниматели рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются. Кроме предпринимателей к пункту «Передвижной приемной» пришли также жители окрестных сел Евлахского и Агджабединского районов.
Сотрудниками ПО была проведена регистрация озвученных проблем.