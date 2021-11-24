МИД России: Армения попросила помочь с нормализацией отношений с Турцией

«Россия получила от Армении просьбу о посредничестве для нормализации отношений с Турцией и готова оказать такое содействие». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По его словам, Россия заинтересована и прилагала усилия для нормализации армяно-турецких отношений.

«Наша страна готова всячески и дальше этому содействовать», - сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что запуск диалога способствовал бы оздоровлению общей ситуации в регионе и «формированию атмосферы добрососедства и доверия».