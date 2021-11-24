Джавад Шабири, автор haqqin.az 15:48

Как уже сообщал haqqin.az, в мировых СМИ появились заявления израильского руководства о том, что Иран слишком близко подошел к созданию ядерного оружия, в связи с чем Израиль оставляет за собой право проводить против него военные операции. Также сообщается, что израильские чиновники проигнорировали предупреждение США о том, что попытки замедлить иранскую ядерную программу с помощью диверсий заставляют Тегеран ускорять ее. Кульминацией этих заявлений, сделанных в заочной дискуссии с администрацией Байдена, стало выступление премьера Нафтали Беннета, заявившего, что «Израиль будет стремиться ликвидировать наиболее неприемлемых с его точки зрения иранских политиков». И вообще «не будет связан какими-либо новыми ядерными сделками Ирана с мировыми державами».

А виною жесткости Израиля стала утечка из Белого дома о том, что администрация Байдена готова к заключению «частичной сделки» с Ираном, которая предполагает избирательное ослабление санкций в обмен на замораживание части ядерной активности. Вполне достаточно, чтобы израильские политики начали бить в колокола, не без оснований полагая, что «такое соглашение убедит иранскую общественность и страны региона в том, что ядерный шантаж работает». Американцы сейчас пытаются оправдаться, что пресловутая «частичная сделка» была лишь одной из идей, высказанных в ходе мозгового штурма. Но во-первых, такая формула сделки с Ираном - «меньшее - за меньшую цену» уже не первый месяц гуляет в коридорах Белого дома. А во-вторых, однажды она уже была реализована, достаточно вспомнить временную сделку с Тегераном Барака Обамы. Тогда Иран получал около 700 миллионов долларов в месяц из размороженных активов в обмен на приостановку производства обогащенного до 20% урана. Тогда все действительно закончилось Венскими соглашениями 2015 года. Но сейчас у Ирана другой опыт договоренностей с США и другой президент, который вместе с Верховным лидером считает, что сделка не так уж и обязательна, американцы непременно и ее условия нарушат.

Это понимают и в Вашингтоне, а потому там уже вовсю идет обсуждение так называемого «плана Б» - на тот случай, если переговоры провалятся, а то и вовсе неприлично затянутся, как планирует это сделать Иран. Этот план включает в себя три основных пункта: - убедить Китай прекратить импорт нефти из Ирана; - заключить ту самую «промежуточную сделку», о которой говорилось выше, где каждая сторона согласится предпринять ограниченные шаги или заморозить статус-кво в ожидании будущего соглашения; - и, наконец, запустить тайные операции по саботажу ядерной программы Ирана, а также нанесение военных ударов по ядерным объектам страны. В крайнем случае – прямо поддержать военные действий Израиля против Тегерана. То есть, с одной стороны, «промежуточная сделка» как наиболее вероятный вариант в планах Вашингтона все же присутствует. А с другой – и тайные операции не исключаются. Насколько же серьезно израильтяне должны относиться к заявлениям о том, что такая сделка – всего лишь одно из предложений в ходе мозгового штурма? И какова должна быть их степень доверия к предупреждениям американской разведки о том, что нападения на иранские ядерные объекты контрпродуктивны и могут побудить Тегеран ускорить свою ядерную программу, если США сами планируют нечто подобное? В последнее время все чаще возникает вопрос: вот эти переговоры саудитов с Тегераном, контакты в треугольнике Иран-Турция-ОАЭ, намерения Израиля атаковать Иран и многое другое – это все самостоятельная политика Эр-Рияда, Абу-Даби и Тель-Авива, ведущаяся без оглядки на Вашингтон? Или же это часть глобального «хитрого плана», в котором Белый дом прописал всем игрокам свою особую роль?