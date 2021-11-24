Израиль и Марокко подписали многомиллионный военный контракт
Беспилотные летательные аппараты и передовая система ПВО - только часть оружия, которое Израиль продаст Марокко, сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что до сих пор Израиль отказывался отвечать на запросы Марокко, однако с улучшением отношений и укреплением сотрудничества между двумя странами это стало возможным.
По предварительным данным, центром сделки является система ПВО Барак -8, которую производит израильская аэрокосмическая промышленность. Эта система обычно устанавливается на кораблях, но также существует и наземная версия зенитных систем.
Предполагается, что мотивом для продвижения сделки по Марокко является растущая напряженность в отношениях с соседним Алжиром, который имеет самую большую армию в регионе Магриба. Кроме того, существует внутренняя угроза - это движение Полисарио, призывающее к признанию суверенитета и независимости Западной Сахары.
Сообщается, что министр обороны Израиля Бенни Ганц и представители отдела политической безопасности в его офисе провели встречу с министром обороны Марокко, начальником штаба и главой разведки.
Высокопоставленные официальные лица также согласились продолжить сотрудничество в области обмена разведданными и противодействия терроризму.
Кроме того, было решено провести совместные тренировки между армиями.