Израиль и Марокко подписали многомиллионный военный контракт

Беспилотные летательные аппараты и передовая система ПВО - только часть оружия, которое Израиль продаст Марокко, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что до сих пор Израиль отказывался отвечать на запросы Марокко, однако с улучшением отношений и укреплением сотрудничества между двумя странами это стало возможным.

По предварительным данным, центром сделки является система ПВО Барак -8, которую производит израильская аэрокосмическая промышленность. Эта система обычно устанавливается на кораблях, но также существует и наземная версия зенитных систем.