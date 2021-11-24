Глава МИД Украины о вероятном нападении со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что новое вероятное нападение на украинскую территорию будет слишком дорого стоить России. Об этом он сказал во время брифинга.

«Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать», - заявил Кулеба.

По его словам, главная задача дипломатов - организовать высокий уровень международной поддержки во избежание новой волны противостояния.