Армянские министры и члены их семей продолжают жить на широкую ногу и баловать себя поездками "по заграницам", в то время как в стране чуть не каждый день проходят акции протеста.

Последняя из подобных скандальных историй приключилась (кстати, не в первый раз) с Гоар Абаджян, женой министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Об этом пишет Yerevan Today.

Супруга главы внешнеполитического ведомства Армении не раз сопровождала своего мужа в иностранных поездках. На этот она также захотела посетить чудесные европейские города – Париж и Брюссель - где ее муж проводил некоторые рабочие встречи. Однако проблема возникла тогда, когда ее вроде бы никто не ждал: у жены Мирзояна случился перевес багажа. Оно и понятно – Париж, модная столица Европы… разве можно устоять перед диорами и шанелями? И уж тем более в неделю Black Friday…