Армянский министр не захотел платить за багаж своей жены пришлось вмешаться МИД
Армянские министры и члены их семей продолжают жить на широкую ногу и баловать себя поездками "по заграницам", в то время как в стране чуть не каждый день проходят акции протеста.
Последняя из подобных скандальных историй приключилась (кстати, не в первый раз) с Гоар Абаджян, женой министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Об этом пишет Yerevan Today.
Супруга главы внешнеполитического ведомства Армении не раз сопровождала своего мужа в иностранных поездках. На этот она также захотела посетить чудесные европейские города – Париж и Брюссель - где ее муж проводил некоторые рабочие встречи. Однако проблема возникла тогда, когда ее вроде бы никто не ждал: у жены Мирзояна случился перевес багажа. Оно и понятно – Париж, модная столица Европы… разве можно устоять перед диорами и шанелями? И уж тем более в неделю Black Friday…
Проблема, по сути, не из больших. И ее можно было бы замять, заплатив на месте за перевес несколько десятков евро, ведь министерская зарплата позволяет... Тем не менее Арарат Мирзоян не захотел раскошелиться, посчитав, что армянские налогоплательщики обязаны обеспечивать бессмысленные визиты не только министра, но и членов его семьи.
Глава МИД страны не поленился потратиться на роуминг и позвонил в Ереван, поручив своим сотрудникам из ведомства «решить вопрос» и внести расходы за перевес багажа в официальную документацию.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ваган Унанян не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Кстати, армянские СМИ напомнили еще один замечательный случай, связанный с Гоар Абаджян. Два года назад, когда ее муж, бывший музейный архивариус Арарат Мирзоян, после революции внезапно стал заместителем премьер-министра, тайно взял с собой супругу в США в составе делегации. Журналистам стало известно о случившемся, что привело к скандалу в армянском сегменте социальных сетей.