Похищение школьницы в Баку наши подробности
Накануне в Сабунчинском районе Баку, на территории между поселками Пиршаги и Мехдиабад, называемой «2-й совхоз», неизвестный мужчина пытался похитить школьницу. Как сообщает haqqin.az, ученица 5-го класса школы № 188, расположенной на улице Умудвара Алиева в поселке Пиршаги Сабунчинского района, вышла из школы и стала искать своего брата. В этот момент неизвестный мужчина насильно усадил девочку в машину и увез с территории школы. В пресс-службе МВД сообщили, что инцидент расследуется.
Следует отметить, что в последнее время в социальных сетях и группах WhatsApp распространяются слухи о похищении или попытках похищения несовершеннолетних. При этом сообщения эти пока официально не подтверждены. Однако сейчас речь идет о конкретном случае, факте, который переполошил все общество. Кто тот человек, который пытался похитить на улице школьницу-подростка, какова была его цель? Эти вопросы пока остаются открытыми, поскольку личность мужчины еще не установлена.
Пожелавший остаться неназванным сотрудник школы сообщил haqqin.az, что камеры видеонаблюдения перед школой в тот день не работали. В этой школе учатся трое детей семьи Гусейновых. Девочка и ее брат учатся в 5-м классе, другой брат - во 2-м. Все трое детей примерны и дисциплинированны. Поэтому маловероятно, что девочка будет лгать.
«Дети учатся во второй смене. Мы интересовались, девочка себя чувствует хорошо, никаких проблем нет. Насколько я знаю, семья не проблемная. Это первый случай на этой территории. Мы успокоили учеников и родителей, заверили, что нет никаких причин для паники», - сказал сотрудник средней школы.
Директор же школы заявил, что не уполномочен комментировать данный инцидент: «У меня сейчас люди, которые также пришли в связи с расследованием этого вопроса».
Напомним, местный житель Аждар Гусейнов накануне рассказал, что его внучка З.Г. вышла из школы №188 около 18:00 и искала своего брата, когда неизвестный затащил ее в машину и уехал. Бабушка несовершеннолетней, Медина Гусейнова, сказала, что ее внуки учатся в школе во вторую смену.
Сообщалось, что через несколько сотен метров ребенку удалось выскочить из автомобиля и убежать.
По словам З.Г., неизвестный угрожал ей ножом и, посадив в автомобиль Mitsubishi, приказал не выходить из машины. Предупредил, что она должна вести себя так, словно его дочь. Через несколько сотен метров мужчина спросил у прохожих, как проехать до поселка Забрат. В это время девочка увидела, как ее одноклассник идет по дороге с родителями, и она выбралась из машины и побежала к родителям одноклассника. Увидев это, неизвестный на машине быстро уехал.
Инцидент расследуется сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского района. Камеры видеонаблюдения на улице показывают, что водитель белого автомобиля Mitsubishi действительно пытался увезти девочку.
Как сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, по завершении расследования общественности будет представлена подробная информация.