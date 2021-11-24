Ульвия Худиева, собкор 16:04

Накануне в Сабунчинском районе Баку, на территории между поселками Пиршаги и Мехдиабад, называемой «2-й совхоз», неизвестный мужчина пытался похитить школьницу. Как сообщает haqqin.az, ученица 5-го класса школы № 188, расположенной на улице Умудвара Алиева в поселке Пиршаги Сабунчинского района, вышла из школы и стала искать своего брата. В этот момент неизвестный мужчина насильно усадил девочку в машину и увез с территории школы. В пресс-службе МВД сообщили, что инцидент расследуется.

Следует отметить, что в последнее время в социальных сетях и группах WhatsApp распространяются слухи о похищении или попытках похищения несовершеннолетних. При этом сообщения эти пока официально не подтверждены. Однако сейчас речь идет о конкретном случае, факте, который переполошил все общество. Кто тот человек, который пытался похитить на улице школьницу-подростка, какова была его цель? Эти вопросы пока остаются открытыми, поскольку личность мужчины еще не установлена. Пожелавший остаться неназванным сотрудник школы сообщил haqqin.az, что камеры видеонаблюдения перед школой в тот день не работали. В этой школе учатся трое детей семьи Гусейновых. Девочка и ее брат учатся в 5-м классе, другой брат - во 2-м. Все трое детей примерны и дисциплинированны. Поэтому маловероятно, что девочка будет лгать. «Дети учатся во второй смене. Мы интересовались, девочка себя чувствует хорошо, никаких проблем нет. Насколько я знаю, семья не проблемная. Это первый случай на этой территории. Мы успокоили учеников и родителей, заверили, что нет никаких причин для паники», - сказал сотрудник средней школы.