Кремль о «гаванском синдроме»: Не имеем к этому никакого отношения

Россия не имеет никакого отношения к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал The Washington Post.

«Мы никакого отношения к этому не имеем», — подчеркнул Песков.

По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс не обсуждал «гаванский синдром» у американских дипломатов и сотрудников разведки с президентом Владимиром Путиным и другими собеседниками. «Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговоров Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего, это непубличная информация», - заявил Песков.

Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится, что во время визита в Москву директор ЦРУ Бернс предупредил руководство ФСБ и СВР России, что Москву ждут последствия, если окажется, что она стоит за инцидентами со здоровьем американских дипломатов под названием «гаванский синдром».