Армяне опять ошиблись: солдата убил не азербайджанец, а армянин

В Армении накануне на одной из боевых позиций на северо-восточном направлении границы с Азербайджаном было найдено тело армянского солдата-срочника Сурена Аветисяна с огнестрельным ранением в области головы, сообщали армянские СМИ.

А сегодня стало известно, что по уголовному делу, возбужденному по факту гибели Сурена Аветисяна, задержан его сослуживец. По предварительным данным Следственного комитета, Сурен Аветисян получил смертельное огнестрельное ранение в голову в результате нарушения сослуживцем правил обращения с оружием. Виновник инцидента задержан.