Антиамериканский блокбастер бьет мировые рекорды сборов наш обзор
Напряженность между США и Китаем продолжается. Но эта ситуация сохраняется не только в военно-морской сфере вокруг Тайваня и в международной торговле. Противостояние Вашингтону со стороны Пекина нашло свое отражение и в сфере искусства, а точнее, в кино.
Забудьте гаджеты Джеймса Бонда, суперкары из «Форсажа» или потрясающие пейзажи «Дюны». Когда дело доходит до кассовых сборов, то Коммунистическая партия Китая в этом году добилась своего. Правда, не без идеологической подкладки.
Вышедшая на экраны Поднебесной «Битва на озере Чанцзинь» 176-минутная эпопея с участием китайского актера У Цзина не только стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году, но и самой большой кинокартиной в истории Китая, сместив с пьедестала отечественный боевик «Воин-волк 2» 2017 года с суперзвездой китайского экрана Ву. Так сообщает интернет-платформа по продаже билетов Maoyan Entertainment.
Создание блокбастера было заказано отделом рекламы Коммунистической партии Китая, который обычно называют отделом пропаганды. В почти трехчасовом фильме рассказывается, как войска Народной добровольческой армии вошли в Северную Корею и доблестно победили американцев, что произошло в середине прошлого века во время Корейской войны.
По словам представителя Maoyan Entertainment, с момента выхода на киноэкраны 30 сентября, в день национального праздника Китая, он собрал внушительную сумму - 891 миллион долларов, включая билеты, выброшенные компанией в предварительную продажу.
Релиз фильма состоялся после многих лет обострения напряженности между США и Китаем в условиях затяжной торговой войны, а также вопроса происхождения коронавируса и удивительной победе над ним на раннем этапе.
Однако героического сражения китайцев и поражения в нем военной мощи США властям Пекина недостаточно. Издание Variety сообщило, что уже готовится продолжение эпопеи, названное «Мост водных ворот», которое продолжает историю кампании Китайской добровольческой армии по изгнанию американских войск из Северной Кореи.
Так что говорить о разрядке между двумя державами пока рановато. Образ врага, создаваемый на материале прошлого, - выгодный кинотовар, который можно продать своему населению, показав при этом доблесть китайских воинов, и разжечь тем самым патриотизм великой нации.