Напряженность между США и Китаем продолжается. Но эта ситуация сохраняется не только в военно-морской сфере вокруг Тайваня и в международной торговле. Противостояние Вашингтону со стороны Пекина нашло свое отражение и в сфере искусства, а точнее, в кино.

Забудьте гаджеты Джеймса Бонда, суперкары из «Форсажа» или потрясающие пейзажи «Дюны». Когда дело доходит до кассовых сборов, то Коммунистическая партия Китая в этом году добилась своего. Правда, не без идеологической подкладки.

Вышедшая на экраны Поднебесной «Битва на озере Чанцзинь» 176-минутная эпопея с участием китайского актера У Цзина не только стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году, но и самой большой кинокартиной в истории Китая, сместив с пьедестала отечественный боевик «Воин-волк 2» 2017 года с суперзвездой китайского экрана Ву. Так сообщает интернет-платформа по продаже билетов Maoyan Entertainment.