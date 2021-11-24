В Словакии не справляются с коронавирусом: ввели локдаун и режим ЧС

В Словакии начали действовать двухнедельный общенациональный локдаун и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сроком на 90 дней, передает ТАСС.

В стране второй день подряд фиксируется более 10 тыс. новых случаев заражения ковидом.

Сообщается, что страна вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения коронавирусом в пересчете на количество населения.

В рамках локдауна запрещены выходы из дома без уважительных причин. Между тем с 01:00 до 05:00 данные ограничения не действуют в связи с обеспечением бесперебойной работы служб снабжения промышленных и торговых предприятий. Исключение сделано для поездок на похороны, крестины и свадьбы.