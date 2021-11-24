В Словакии не справляются с коронавирусом: ввели локдаун и режим ЧС
В Словакии начали действовать двухнедельный общенациональный локдаун и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сроком на 90 дней, передает ТАСС.
В стране второй день подряд фиксируется более 10 тыс. новых случаев заражения ковидом.
Сообщается, что страна вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения коронавирусом в пересчете на количество населения.
В рамках локдауна запрещены выходы из дома без уважительных причин. Между тем с 01:00 до 05:00 данные ограничения не действуют в связи с обеспечением бесперебойной работы служб снабжения промышленных и торговых предприятий. Исключение сделано для поездок на похороны, крестины и свадьбы.
Также в Словакии закрылись гостиницы, учреждения культуры и спортивно-развлекательные комплексы, введен запрет на проведение общественных мероприятий. Рестораны и кафе будут осуществлять работу исключительно навынос через специально оборудованное окно на улице.
Отмечается, что банки, страховые компании, автосервисы, химчистки, обувные магазины, магазины хозяйственных товаров и зоомагазины останутся открытыми.
Школы в Словакии закроются, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится. Жителям страны не запрещен выезд из Словакии.