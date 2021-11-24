В Армении обвиняют каски, Батьку и Казахстан
Спустя год после окончания 44-дневной Отечественной войны в армянских СМИ продолжают говорить об обстоятельствах разгромного поражения Еревана в экспансионистской войне против Азербайджана.
Рассуждая о неудачах и ошибках своих соотечественников, проживающих за рубежом, армянские журналисты и общественные деятели не гнушаются обвинять в поражении и капитуляции Армении третьи, а то и четвертые страны, которые, по большому счету, никакого отношения к региональной геополитике и тем более к карабахской войне не имеют.
Под прицелом армянских медиаресурсов оказались страны - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Причиной обвинений в адрес этих стран послужила информация о том, что осенью прошлого года, в самый разгар боевых действий, после публичных заявлений Никола Пашиняна о всеобщей мобилизации и призывов к солидарности с Арменией представители армянской диаспоры, бизнесмены и просто неравнодушные граждане, проживающие в странах ОДКБ и ЕАЭС, организовали сбор средств для покупки армянским солдатам 2000 касок, в которых остро нуждалась бедствующая армянская армия.
Однако, как отмечается, для того чтобы отправить эти каски в Армению (а отправка товаров двойного или военного назначения во многих государствах запрещена в целях безопасности), «военные головные уборы» были оформлены как строительные каски. И все бы ничего, если бы не пристальное внимание таможенников ряда стран к этим посылкам. Как утверждается, из 2000 касок на территорию Армении не попала ни одна, все каски были конфискованы, что и привело к поражению в войне...
Теперь в Армении, вспоминая об этом инциденте, не стесняются в выражениях в адрес партнеров по ОДКБ и ЕАЭС. Во всем виноваты каски, Батька и Казахстан!..