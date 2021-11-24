В Армении обвиняют каски, Батьку и Казахстан

Спустя год после окончания 44-дневной Отечественной войны в армянских СМИ продолжают говорить об обстоятельствах разгромного поражения Еревана в экспансионистской войне против Азербайджана.

Рассуждая о неудачах и ошибках своих соотечественников, проживающих за рубежом, армянские журналисты и общественные деятели не гнушаются обвинять в поражении и капитуляции Армении третьи, а то и четвертые страны, которые, по большому счету, никакого отношения к региональной геополитике и тем более к карабахской войне не имеют.

Под прицелом армянских медиаресурсов оказались страны - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).