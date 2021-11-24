Глава оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что кроме него еще один чиновник госаппарата обеспечивал оперативную связь между премьером Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишут армянские СМИ.

При этом Ванецян не захотел назвать имени этого чиновника. Он также опроверг информацию о том, что эту связь поддерживал экс-советник главы армянского правительства Арсен Харатян.

По словам Ванецяна, будучи на посту главы СНБ, он лично общался со своим азербайджанским коллегой и говорил с ним исключительно о вопросах безопасности. В начале 2019 года Пашинян сообщил, что по отдельным вопросам связь с азербайджанской стороной будет поддерживать и другой чиновник. На вопрос о том, не пытался ли он выяснить, какие темы обсуждает с азербайджанской стороной этот самый чиновник, Ванецян заявил, что ведомство не следит за сотрудниками аппарата премьера.