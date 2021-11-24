Pfizer признан безопасным для детей

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для применения среди детей в возрасте от 5 до 11 лет, передает Anadolu.

Соответствующее решение принято по результатам тестирования около 2 000 детей. Побочные эффекты от прививки были такими же, как и у других возрастных групп: покраснение в области введения вакцины, утомляемость, головная и мышечные боли.

Отмечается, что данная вакцина в настоящее время одобрена для применения среди лиц от 12 лет и старше. Дозировка, которая будет применяться в возрастной группе от 5 до 11 лет, меньше, чем для взрослых.