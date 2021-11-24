6 причин купить SamsungTheFrame во время грядущих скидок Black Friday

За короткий период Samsung The Frame уверенно завоевал свою нишу на рынке ТВ техники. Как свежий глоток воздуха он ворвался в жизни пользователей, уставших от черных экранов.

Так на что же стоит обратить внимание при выборе The Frame? Вот 6 причин, из-за которых вам обязательно стоит рассмотреть покупку этого телевизора:

1) Отличное изображение - The Frame отличается передачей идеального изображения, тут задействованы миллиарды оттенков естественного цвета. 100% цветовой объем обеспечивается благодаря технологии квантовых точек. Они помогают передать наилучшее качество изображения, позволяя рассмотреть мельчайшие оттенки цветовой палитры в каждой сцене так, как они выглядят в реальной жизни. При этом, как и все QLED-телевизоры Samsung, The Frame не подвержены выгоранию и послесвечению экрана, что особенно важно при демонстрации статичных изображений, в частности, картин и фотографий. А благодаря наличию датчика освещенности яркость и цвета контент автоматически корректируется в зависимости от внешнего освещения в помещении, в то время как другой датчик, реагирующий на движение, выключает подсветку экрана, когда в комнате никого нет.

2) Дизайн – Телевизор выполнен в сдержанном стиле без каких-либо вычурных деталей. Теперь ширина девайса всего 24,9 мм. Благодаря специальному кронштейну он крепится максимально плотно к поверхности, а на самом ТВ нет никаких разъемов. Имеется лишь один едва заметный пятиметровый кабель, к которому подключается специальная коробочка One Connect Box, в которой есть все необходимые порты для подключения внешних периферийных устройств (консолей, ТВ-приставок и других девайсов для вывода изображения на экран). Благодаря такому решению спутанные кабели больше не будут портить внешний телевизора.