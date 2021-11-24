Турецкая лира стабилизировалась

Курс турецкой валюты после резкого падения во вторник не испытывает сильных колебаний в четверг, оставаясь на уровне около 12 лир за $1, свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

В четверг курс лиры варьировалися в диапазоне от 11,9 до 12,1. Турецкая валюта подешевела за год почти на 40%, поставив новый антирекорд во вторник, упала с 11,37 до 13,21 лиры за $1. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы.