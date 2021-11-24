КНР призвала США не питать иллюзий насчет Тайваня
Китай не пойдет на компромисс по Тайваню, США не должны питать иллюзий, заявил на регулярной пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, передает ТАСС.
Он назвал действия ВС США в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море провокациями.
По словам У Цяня, на протяжении определенного времени США сделали ряд безответственных заявлений по Тайваню, Южно-Китайскому морю и разведывательным полетам корабельной авиации, а также было предпринято немало провокаций, в связи с чем Китай, вполне естественно, будет проявлять упорство и решительно бороться с этим.
Представитель Минобороны Китая обратил внимание на то, что ключевым принципом развития отношений между Вашингтоном и Пекином является недопущение посягательств на суверенитет КНР, ее достоинство и ключевые интересы, особенно в вопросе Тайваня.
"Китай не допустит появления какого-либо пространства для компромисса, американская сторона не должна питать каких-либо иллюзий по этому поводу", - подытожил У Цянь.