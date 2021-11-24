Торговая война между США и Китаем обостряется
США пошли на обострение торговой войны и внесли в черный список десяток китайских технологических компаний. Об этом пишет CNBC.
Согласно информации, 8 технологических организаций Китая были добавлены в список за их якобы помощь китайским военным, а также за попытки приобрести товары американского происхождения с целью поддержки военных приложений.
В США и ранее утверждали о сборах конфиденциальной информации фирмами в интересах Народно-освободительной армии КНР. В свою очередь, Коммунистическая партия Китая заявляла, что не занимается промышленным шпионажем.
"Глобальная торговля и коммерция должны поддерживать мир, процветание и хорошо оплачиваемую работу, а не риски национальной безопасности", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.
Отмечается, что в список было добавлено 27 новых организаций из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура. Поставщикам компаний из списка теперь необходимо будет подать заявку на получение лицензии, прежде чем продать им товар. Причем заявки, скорее всего, будут отклонены, пишет издание.