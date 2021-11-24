Торговая война между США и Китаем обостряется

США пошли на обострение торговой войны и внесли в черный список десяток китайских технологических компаний. Об этом пишет CNBC.

Согласно информации, 8 технологических организаций Китая были добавлены в список за их якобы помощь китайским военным, а также за попытки приобрести товары американского происхождения с целью поддержки военных приложений.

В США и ранее утверждали о сборах конфиденциальной информации фирмами в интересах Народно-освободительной армии КНР. В свою очередь, Коммунистическая партия Китая заявляла, что не занимается промышленным шпионажем.