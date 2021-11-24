Спецназ Турции ликвидировал террористку Лейлу Шейхо
В ходе операции на востоке Турции силы жандармерии и спецназа ликвидировали шесть террористов, пишет газета Milliyet.
Отмечается, что подразделения сил безопасности турецкой армии разгромили зимнюю базу террористической организации ПКК.
Издание утверждает, что одной из нейтрализованных была Лейла Шейхо, гражданка Сирии, известная под оперативным псевдонимом Бахарин Африн. Она отвечала в ПКК за организацию деятельности в сельских районах Битлиса. Также в ходе операции ликвидирован другой разыскивавшийся террорист - Эрхан Мингсар, оперативный псевдоним которого Соеш Карс Рони.