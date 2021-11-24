В Узбекистане правоохранители заставили десятки мужчин сбрить бороды

"Потом заявили мне: "Если не побреешься сам, то мы тебя сами побреем". Я объяснил им, что постоянно слежу за своей бородой и не отращиваю слишком длинную, но мне заявили, что так не подходит", - рассказал Холматов.

Одним из пострадавших стал Икрам Холматов. По словам мужчины, правоохранители вызвали его в отдел 22 ноября на допрос "по делу какой-то разыскиваемой женщины". Работники милиции проверили его телефон, после чего начали фотографировать.

В городе Янгиюль Ташкентской области Узбекистана работники милиции вызвали в отдел десятки мужчин и принудительно сбрили им бороды. Об этом пишет узбекская служба Радио Свобода.

Мужчина заверил, что отказывался бриться, но пришлось сделать это под давлением правоохранителей. За последние четыре месяца его дважды вызывали в органы внутренних дел и заставляли сбривать бороду.

По словам местного активиста, сотрудники полиции активно прибегают к таким методам. За последний месяц лишь в одном Янгиюле обрили 22 мужчин.

"Сбривать бороды заставляют только верующих. В разговоре со мной многие утверждали, что это происходит систематически", - добавил он.

Однако в милиции отрицают, что заставляли мужчин бриться. Представитель отделения уверяет, что "во время фотографирования работники правоохранительных органов могли попросить мужчин привести в порядок свои бороды", при этом "никто не мог заставить их сбрить бороды".

Потерпевшие настаивают: бороды им сбрили только из-за религиозных убеждений.

"Они говорят, что мы якобы кажемся им террористами", – утверждает один из жителей Янгиюля.

Это не первая подобная кампания в Узбекистане. В июне 2021 года в Ангрене мужчин тоже вызывали в отделения милиции и сбривали им бороды, а в Бухаре болельщиков с бородой не пускали на футбольный матч.

Власти Узбекистана открыто не говорят о кампании против бород, однако в сентябре 2019 года Шухрат Ганиев, который на тот момент занимал должность главы Ферганской области, на одном из совещаний поручил своим подчиненным начать кампанию против ношения бород у мужчин и хиджабов у женщин.

Борода в Узбекистане расценивается как признак религиозного радикализма, а места скопления мужчин с бородой всегда находятся в центре внимания спецслужб.